شكرا لقرائتكم خبر الرياض تستضيف منافسات أكبر أولمبياد دولي للكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الرياض خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الحالي منافسات «أولمبياد الكيمياء الدولي 2024»، في نسختها 56 بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود التي تحتضن منافسات الأولمبياد.

ويشارك في الأولمبياد برعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 333 طالبا، من 90 دولة، بإشراف وتقييم وتحكيم 260 متخصصا في مجال الكيمياء، ومن المقرر أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات 28 يوليو عند الساعة 11 مساء.

وتعد هذه المنافسة العلمية السنوية أكبر مسابقة دولية في الكيمياء لطلاب وطالبات التعليم العام، إذ انطلقت للمرة الأولى في براغ، تشيكوسلوفاكيا، عام 1968. ومنذ ذلك الحين، تعقد المسابقة سنويا على مدار 10 أيام، وتستضيفها كل عام دولة مختلفة.

وتأتي استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ56 تجسيدا لتميز الطلاب السعوديين في الساحة الدولية، وتعزيزا لمكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.

يتنافس الطلاب على: