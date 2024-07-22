شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من رياح شديدة، على مدينة نجران ومحافظات، حبونا، ويدمة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ الساعة 9 صباحًا، وستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

