7 موانع تستبعد 20% من المتبرعين بالدم

وأشار القائمون على الحملة، لـ«دوت الخليج»، إلى تخصيص ركن للسكتة الدماغية، ويشمل تخصيص فريقين طبيين في قسمي الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك فهد في الهفوف، وآخر في مستشفى الأمير سعود بن جلوي في المبرز، لاستقبال جميع حالات الاشتباه بالإصابة، لتقديم الخدمة العلاجية للمصابين مبكرًا لتفادي المضاعفات.
أسباب الاستبعاد
1- وعكات صحية مع العلاج بالمضادات الحيوية.
2- أمراض مزمنة غير متحكم فيها «خارج السيطرة».
3- عمليات جراحية «كبرى»، خلال أقل من 6 أشهر.
4- عمليات جراحية «صغرى» خلال أقل من شهرين.
5- حجامة خلال أقل من 6 أشهر.
6- أقل من عمر الـ18 عامًا.
7- تناول بعض الأنواع من الأدوية.
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