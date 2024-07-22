7 موانع تستبعد 20% من المتبرعين بالدم

في وقت تشير فيه البيانات الإحصائية، إلى استبعاد 20% من إجمالي المتقدمين للتبرع بدمائهم في حملة التبرع بالدم، تحت شعار: «قطرات دم.. نبضات قلب»، بتنظيم من مركز بر «النجاح» التابع لجمعية البر في الأحساء، حصر قائمون على الحملة، نحو 7 موانع وراء استبعاد تبرع المتقدمين للتبرع، أبرزها الوعكات الصحية مع العلاج بالمضادات الحيوية، وأمراض مزمنة خارجة عن السيطرة، وكذلك العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.

وأشار القائمون على الحملة، لـ«دوت الخليج»، إلى تخصيص ركن للسكتة الدماغية، ويشمل تخصيص فريقين طبيين في قسمي الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك فهد في الهفوف، وآخر في مستشفى الأمير سعود بن جلوي في المبرز، لاستقبال جميع حالات الاشتباه بالإصابة، لتقديم الخدمة العلاجية للمصابين مبكرًا لتفادي المضاعفات.

أسباب الاستبعاد

1- وعكات صحية مع العلاج بالمضادات الحيوية.

2- أمراض مزمنة غير متحكم فيها «خارج السيطرة».

3- عمليات جراحية «كبرى»، خلال أقل من 6 أشهر.

4- عمليات جراحية «صغرى» خلال أقل من شهرين.

5- حجامة خلال أقل من 6 أشهر.

6- أقل من عمر الـ18 عامًا.

7- تناول بعض الأنواع من الأدوية.