شكرا لمتابعة خبر عن بعد الإساءات المتكررة .. يزيد الراجحي يُعلن اتخاذ الإجراءات القانونية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رجل الأعمال وبطل الراليات يزيد الراجحي، عن بدء اتخاذه للإجراءات القانونية، بحق المسيئين له، وذلك بعد تكرار الإساءات، ونشر الإشاعات ضده.

وعبر الراجحي عن استيائه الشديد بسبب هذا الأمر، حيث أكد أنه كان يرفض المعاملة بتلك الطريقة، ولكنه اضطر إلى ذلك بسبب كثرة حدوث تلك الإساءات.

وأكد أنه سيقاضي كل من أساءوا أليه ونشروا شائعات عنه لا أساس لها من الصحة وشككوا بطبيعة عمله.