المانجو في اكتفاء ذاتي بعد البطيخ

ضمن تقاريرها لحملة «موسم حصادها» كشفت وزارة البيئة والزراعة والمياه أنها حققت الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ، وبعده جاء دور المانجو حتى الأسبوع ما قبل الأخير من يوليو الجاري، ما لم تعلن اكتفاء آخر لفاكهة صيفية جديدة، وهذا غير مستغرب مع ما تشهده زراعة المملكة من مستوى ارتفاع في كفاءة منظومة العمل الزراعي وتسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين.

مكة الأكثر

حققت مزارع المملكة قد حققت اكتفاء ذاتيًا في زراعة البطيخ بنسبة تجاوزت 99%، حيث يصل إجمالي الإنتاج السنوي 605 آلاف طنًا تتم زراعته في مساحة تقدر بـ24 ألف هكتار من مختلف المناطق، وتعد مكة الأكثر إنتاجًا بحوالي 442.305 طنًا، تليها الرياض (60.893) والشرقية (38.705) على التوالي.

ويزرع البطيخ في المملكة خلال موسمين هما سبتمبر وفبراير حتى نهاية مارس، ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، وللبطيخ فوائد غذائية قيمة إذ أن تناول 285 جرامًا من البطيخ يعني الحصول على 86 سعرة حرارية كالوري، و262 جرامًا من الماء، و1.1 جرام من الألياف، و22 جرام كربوهيدرات، و0.4 جرام دهون، و1.7 جرام بروتين.

أما أرقام المانجو في رصيد الاكتفاء الذاتي فقد وصلت إلى 68% من نسبة الاكتفاء بإجمالي للإنتاج السنوي السعودي بـ89.5 ألف طن، تزرع في مساحة تبلغ 6.9 ألف هكتار، ولجازان من الإنتاج حصة أكبر عن باقي المناطق، حيث تصدرت جازان الإنتاج بـ60 ألف طن، وبحسب وزارة الزراعة تليها مكة المكرمة بإنتاج 17.915 طنًا من المانجو، وبعدها المدينة المنورة بـ4.505 طن، ثم عسير 2.845 طن، وتبوك 2.575 طن، وهي من المحاصيل الاستوائية التي يبدأ موسم إنتاجها من أبريل حتى أغسطس، وتنتج منها المملكة أكثر من 20 نوعًا.

ويعرف عن فوائد المانجو أنها تعزز المناعة وصحة الجلد والأنسجة في الجسم، كما تعزز صحة البصر، وتعمل على تحسين عملية الهضم والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تنظيم مستويات سكر الدم.

إنتاج المانجو بالطن

جازان

60.026

مكة المكرمة

17.915

المدينة المنورة

4.505

عسير

2.845

تبوك

2.575

الباحة

912

نجران

347

الشرقية

198

الرياض

117

القصيم

60