المانجو في اكتفاء ذاتي بعد البطيخ

مكة الأكثر
حققت مزارع المملكة قد حققت اكتفاء ذاتيًا في زراعة البطيخ بنسبة تجاوزت 99%، حيث يصل إجمالي الإنتاج السنوي 605 آلاف طنًا تتم زراعته في مساحة تقدر بـ24 ألف هكتار من مختلف المناطق، وتعد مكة الأكثر إنتاجًا بحوالي 442.305 طنًا، تليها الرياض (60.893) والشرقية (38.705) على التوالي.
ويزرع البطيخ في المملكة خلال موسمين هما سبتمبر وفبراير حتى نهاية مارس، ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، وللبطيخ فوائد غذائية قيمة إذ أن تناول 285 جرامًا من البطيخ يعني الحصول على 86 سعرة حرارية كالوري، و262 جرامًا من الماء، و1.1 جرام من الألياف، و22 جرام كربوهيدرات، و0.4 جرام دهون، و1.7 جرام بروتين.
أما أرقام المانجو في رصيد الاكتفاء الذاتي فقد وصلت إلى 68% من نسبة الاكتفاء بإجمالي للإنتاج السنوي السعودي بـ89.5 ألف طن، تزرع في مساحة تبلغ 6.9 ألف هكتار، ولجازان من الإنتاج حصة أكبر عن باقي المناطق، حيث تصدرت جازان الإنتاج بـ60 ألف طن، وبحسب وزارة الزراعة تليها مكة المكرمة بإنتاج 17.915 طنًا من المانجو، وبعدها المدينة المنورة بـ4.505 طن، ثم عسير 2.845 طن، وتبوك 2.575 طن، وهي من المحاصيل الاستوائية التي يبدأ موسم إنتاجها من أبريل حتى أغسطس، وتنتج منها المملكة أكثر من 20 نوعًا.
ويعرف عن فوائد المانجو أنها تعزز المناعة وصحة الجلد والأنسجة في الجسم، كما تعزز صحة البصر، وتعمل على تحسين عملية الهضم والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تنظيم مستويات سكر الدم.
إنتاج المانجو بالطن
جازان
60.026
مكة المكرمة
17.915
المدينة المنورة
4.505
عسير
2.845
تبوك
2.575
الباحة
912
نجران
347
الشرقية
198
الرياض
117
القصيم
60
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