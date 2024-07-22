شكرا لمتابعة خبر عن توديع آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادر مساء أمس الأحد آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر رحلة “الخطوط السعودية” رقم (SV5712) من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهةً إلى كرتجاتي في جمهورية إندونيسيا.

وكان على متن الطائرة 320 حاجاً، بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والزيارة بيسر وراحة واطمئنان.

وأقامت الخطوط السعودية مراسم توديع لهم، بحضور نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط محمد باعكضه، وبذلك تختتم عملياتها التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ.

‏ ‎ وامتدت رحلات “السعودية” في مرحلتي القدوم والمغادرة 74 يوماً تميزت بالكفاءة التشغيلية وتحقيق معدلات متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات لاسيما وأن فترة موسم الحج تتزامن مع تنفيذ خطة موسم صيف 2024.

كما وفرت خدمات نوعية لإثراء تجربة السفر الإيمانية بدءاً من الخدمات الرقمية لإنهاء تجربة السفر، مروراً بالخدمات بالمطارات، التي تستهدف تسهيل الإجراءات وكذلك الخدمات الجوية التي تشمل الضيافة والتموين إلى جانب البرامج المتنوعة المدمجة بشاشات الطائرات، التي تؤدي دوراً مهماً لتوعية الحجاج بالعديد من اللغات.