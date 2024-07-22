شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإسلامي بمقدونيا: المملكة أصحبت مركزاً لنشر الإسلام الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي جمهورية مقدونيا الشمالية، الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن المملكة أصبحت مركزًا لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل في كل أنحاء العالم، وهي قدوة في ذلك، خاصة في دول أوروبا الشرقية، ولابد أن تستغل هذه التجربة الفريدة.



وبيّن "الحافظ" ــ في تصريح صحفي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الاتحاد الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ أن توقيع المذكرة جاء نتيجة للعلاقات القوية والرائعة بين الاتحاد والوزارة، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهم الله ــ على جهودهما المخلصة لخدمة المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم.



حب الشعب المقدوني للمملكة



ووجه الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي تابع تنفيذ توجيهات قيادة المملكة لإتمام هذه المذكرة القيمة والمهمة النافعة، موضحًا أن المسلمين في جمهورية مقدونيا الشمالية يكنون كل الاحترام والتقدير لقيادة المملكة الرشيدة لأنها دولة متطورة في كل المجالات في الحياة الإنسانية وفي الاقتصاد والإعمار، وينشرون ويمثلون القيم الإسلامية السمحة التي تقوم على نشر السماح والتعايش.



وأشاد رئيس الاتحاد الإسلامي، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات عظيمة وكبيرة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالمشاعر المقدسة يؤكد حرصها الكبير على سلامة وراحة ضيوف الرحمن حتى يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.