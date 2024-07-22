السعودية | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ اليوم استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة ستبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1446هـ يوم غدٍ في تمام الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024م، وذلك فقط من خلال بوابة القبول الإلكترونية وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وبنفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن جميع إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.