السعودية | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ اليوم استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ اليوم استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم غدٍ، أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU) وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة، إضافةً إلى بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة ستبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1446هـ يوم غدٍ في تمام الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024م، وذلك فقط من خلال بوابة القبول الإلكترونية وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وبنفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن جميع إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأكّد على الطلبة الراغبين للالتحاق بالجامعة, ضرورة الاستعداد المبكر من خلال تحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات المتعلقة بالقبول الإلكتروني، والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات التي تقدمها الجامعة، وحثهم على متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي عبر المعرف (@IAU_AR) وتفعيل التنبيهات لمتابعة المستجدات والإعلانات؛ باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة، ويمكن التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص بالقبول عبر أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط