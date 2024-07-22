السعودية | «الأحوال المدنية»: 100 ريال غرامة التأخير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هوية وطنية. (2)

الخليج 365_الرياض

كشفت الأحوال المدنية إمكانية تجديد الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين الموجودين خارج البلاد.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن من خارج المملكة يمتلك هوية وطنية منتهية، تساءل عن إمكانية تجديدها من مقر إقامته بالخارج، إذ أوضحت الأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنين السعوديين تجديد الهوية الوطنية عبر حساباتهم في منصة «أبشر»، وهي المنصة الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

ونبهت الأحوال المدنية، إلى أنه في حال التأخير عن تجديد الهوية الوطنية يتم فرض غرامة مالية مقدارها 100 ريال سعودي.

ويُنصح المواطنون بتجديد الهوية الوطنية في الوقت المحدد لتجنب الغرامة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، أينما كانوا، وتوفير حلول إلكترونية تواكب التطور التكنولوجي وتلبي حاجات المواطنين السعوديين في الخارج.

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