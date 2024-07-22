السعودية | لخلل في تثبيت إطار المقعد الخلفي.. “التجارة” تستدعي 200 مركبة هيونداي “Santa Fe”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لخلل في تثبيت إطار المقعد الخلفي.. “التجارة” تستدعي 200 مركبة هيونداي “Santa Fe” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 200 مركبة هيونداي “Santa Fe”، موديل 2024.
وجاء الاستدعاء بسبب خلل في تثبيت إطار المقعد الخلفي الأيسر (الصف الثاني)، مما يزيد من احتمالية إصابة الركاب حال وقوع حادث.
وحثت “التجارة” مُلاّك السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
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