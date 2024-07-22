السعودية | الأمن العام يشدد.. 5 تعليمات عند قيادة الدراجة الآلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شدد “الأمن العام”، على أهمية الحرص على الالتزام بالتعليمات عند قيادة الدراجة الآلية؛ حفاظاً على السلامة.

وأوضح في إنفو جرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن من بين هذه التعليمات “ارتداء خوذة رأس متوافقة مع متطلبات السلامة”، و”التأكّد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصّص”، و”الالتزم بالمسار والسرعة المحدَّدَيْن”.

ونوه إلى أهمية “قيادة الدراجة الآلية بكلتا اليدَيْن وعدم الانشغال بغير الطريق”، و”وجود إضاءة أمامية وخلفية وعاكسات خلفية”.

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