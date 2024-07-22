شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسلم الكويت جثمان الكويتية المقتولة بمنطقة برية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلمت السلطات السعودية، جثمان المواطنة الكويتية، التي عُثر عليها مقتولة في منطقه برية شمال محافظة الجبيل، إلى السلطات الأمنية في دولة الكويت.

وبحسب ما نشرته صحيفة “المجلس” عبر حسابها على منصة “إكس ” فإن السلطات السعودية قامت بإجراء الفحوصات وتشريح الجثة؛ لتحديد أسباب الوفاة لرفع تقرير إلى النيابة، وتم تسليم جثمانها لأهلها لدفنها.

وفي تفاصيل القضية، يذكر أن الحادثة وقعت بعدما عاد مواطن كويتي إلى بلده برفقة ابنه دون زوجته يوم السبت 6 يوليو 2024، بعدما سافر مع زوجته بصحبة ابنهما إلى البحرين، ولدى عودتهما إلى الكويت ترك زوجته في دورة مياه (حسب ما ذكر) وغادر مع ابنه، وأخبر الزوج أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية ولا يعلم عنها شيئاً، فتقدموا ببلاغ ضد الزوج، ما استدعى تدخل أجهزة الأمن الكويتية للتحقيق واستدعاء الزوج (الذي كان بحالة غير طبيعية)، وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام، واعترف بعد التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه، وأجرت وزارة الداخلية الكويتية حينها اتصالاً مع وزارة الداخلية السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت.