شكرا لمتابعة خبر عن ‎الزعاق: حياة العرب ترتبط وجودياً بالنجوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ إن حياة العرب وجودياً مرتبطة بالنجوم، لذلك يكثر اهتمامهم بها أكثر من غيرهم.

‎وقال الزعاق؛ أن العرب أهل زراعة، ولا يزرعون إلا على نجمٍ، فهم يهتدون بعلامات السماء في تنقلاتهم وترحالهم وفي زراعاتهم.

‎وتابع “الشمس إذا غابت تحوّلت السماء إلى شاشة لعرض “النجوم، فعدد نجوم السماء يفوق عدد الرمال في الأرض.

‎وأكمل، أن النجوم تبعد عنا بُعداً سحيقاً ولا تُقاس بالكيلو مترات أو الميلات؛ بل تُقاس بالسنين الضوئية.