شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حياة العرب ترتبط وجودياً بالنجوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ إن حياة العرب وجودياً مرتبطة بالنجوم، لذلك يكثر اهتمامهم بها أكثر من غيرهم.
وقال الزعاق؛ أن العرب أهل زراعة، ولا يزرعون إلا على نجمٍ، فهم يهتدون بعلامات السماء في تنقلاتهم وترحالهم وفي زراعاتهم.
وتابع “الشمس إذا غابت تحوّلت السماء إلى شاشة لعرض “النجوم، فعدد نجوم السماء يفوق عدد الرمال في الأرض.
وأكمل، أن النجوم تبعد عنا بُعداً سحيقاً ولا تُقاس بالكيلو مترات أو الميلات؛ بل تُقاس بالسنين الضوئية.