شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الولادات في مستشفيات الصحة.. والرياض وجازان تتصدران والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - الرياض وجازان في الصدارة



واستحوذت منطقتا الرياض وجازان على النصيب الأكبر من الولادات في المملكة، حيث تصدرت الرياض قائمة الولادات الطبيعية وغير الطبيعية بإجمالي 27,615 ولادة، تليها جازان بـ19,274 ولادة ثم المدينة المنورة ب19,706 ولادات، وعسير رابعًا، بإجمالي 18,239 ولادة طبيعية وغير طبيعية. وفيما يتعلق بالولادات الطبيعية فقط، كانت الرياض الأعلى ب16,899 ولادة، تليها جازان ب12,740 ولادة، والمدينة المنورة ب12,716 ولادة.

فيما يخص الولادات غير الطبيعية، التي تشمل الولادة القيصرية وغيرها، بلغت نسبتها 37% من إجمالي الولادات، مع تسجيل 118,673 ولادة قيصرية. وكانت الرياض أيضًا الأعلى في عدد الولادات القيصرية ب10,110 ولادة، تليها القصيم ب7,015 ولادة، والمدينة المنورة ب6,801 ولادة.