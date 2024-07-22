السعودية | محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظّم برنامج “صيفك مهارات ومعرفة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة تطوير ‫محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، عن تنظيم برنامج “صيفك مهارات ومعرفة”، بالتعاون مع ‬صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”من خلال إقامة ورش عمل تفاعلية – عن بعد – منها، التعرَّف على المسار المهني، والتعامل مع الجمهور، والعمل التطوعي، وريادة الأعمال، إضافة لقطاع السياحة.

يأتي ذلك سعيًا من الهيئة لدعم وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز المهارات والإبداعية والاحترافية.

ودعت الهيئة المهتمين بالتسجيل، إلى الدخول عبر موقع الهيئة في منصة x ومسح الباركود المرفق.

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