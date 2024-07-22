السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور سعيد الزهراني والوفد المرافق له من منسوبي الجمعية والمستفيدين الذين قدموا للسلام على سماحته.

واستعرض الزهراني، على سماحته إنجازات وبرامج ومشاريع وخطط الجمعية، وسلم لسماحته التقرير الختامي للجمعية.

كما أثنى سماحته على جهود الجمعية وحثهم على التعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.

وفي ختام اللقاء تسلّم سماحة المفتي درعاً تذكارية من الجمعية.

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