إلزام المزارع الريفية برخص بلدية

ألزمت وزارة البلديات والإسكان مستثمري وملاك المزارع الريفية باستخراج الرخص البلدية، ودعت الوزارة -ممثلة بالأمانات- الملاك باستخراج رخص بلدية للنشاط ورخصة إنشاء للمزرعة، وذلك بعد ملاحظة قيام بعض المزارع الريفية بممارسة أنشطة تجارية داخل المزارع دون استخراج رخصة بلدية للنشاط ورخصة إنشاء للمزرعة بالمخالفة لنظام إجراءات التراخيص البلدية.

ملابس وهدايا

تنوعت المخالفات المضبوطة داخل المزارع الريفية عقب جولة مناديب البلدية، بين بيع تمور وملابس وهدايا وتوفير مطعم وكوفي شوب وبقالة وبيع الآيسكريم وثلاجة تمور ووجبات سريعة وبوفيهات، وضبطت أمانة المدينة المنورة خلال جولة على 23 مزرعة من المزارع الريفية تمارس أنشطة تجارية بداخلها دون الحصول على رخصة من البلدية أو توفر سجل تجاري واجتمعت المخالفات على المزارع الريفية بعدم الحصول على تراخيص بلدية وسجل تجاري، في حين كانت أكثر المخالفات التي رصدت بعض الأنشطة التجارية من نزل سكنية وأكواخ ومنتجعات ومشتل ومحمية حيوانات.

استيفاء متطلبات

أوضحت أمانة المدينة المنورة لملاك المزارع الريفية والمستثمرين آلية إصدار ترخيص الأنشطة التجارية داخل المزارع الريفية بتوفير دراسة من مكتب هندسي معتمد وإمكانيته إصدار رخصة إنشاء للمزرعة وجدول زمني لاستخراج رخصة الإنشاء واستيفاء متطلبات ترخيص النشاط التجاري، حيث تتمثل متطلبات الترخيص في رسم هندسي للأنشطة التجارية داخل المزرعة وعقد نظافة وموافقة الدفاع المدني ووزارة البيئة والمياه والزراعة ومخطط زمني لاستخراج رخصة إنشاء للمزرعة وتعهد استخراج إنشاء للمزرعة وإلغاء الرخص التجارية في حالة عدم الالتزام بالمخطط الزمني.

أنشطة يتم الترخيص لها بالمزارع الريفية

مطاعم

مقاهٍ

بيع تمور

متاحف

ملاهٍ ترفيهية

تأجير خيول وجمال

أنشطة رياضية