شكرا لمتابعة خبر عن ‎5991 ريالاً لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا و8840 للعاملة الكينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت منصة «مساند» بأن خدمة «معروفة» تُمكّن من استقدام عاملة منزلية من 4 دول، هي: الفلبين، كينيا، سريلانكا، أوغندا، معيّنة بالاسم ومختارة من قبل صاحب العمل.

‎وقالت أنه يمكن الاستفادة من خدمة «معروفة» بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المرادة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).

‎وبيّنت أن متطلبات الخدمة تتمثل في تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من دولة الاستقدام المطلوبة.

ولفتت منصة «مساند» إلى أنها تبلغ 11,471 ريالاً و25 هللة للعاملة السريلانكية، و10,752 ريالاً و50 هللة للعاملة من الجنسية الفلبينية، و8840 و5 هللات للعاملة الكينية، و5991 ريالاً و50 هللة للعاملة الأوغندية.

وأوضحت أن التكاليف شاملة ضريبة القيمة المضافة، وغير شاملة التذكرة الداخلية في السعودية إن وجدت، وتدفع دفعة واحدة من خلال بوابة «مساند».