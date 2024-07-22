شكرا لمتابعة خبر عن ماهر خوجة يروي قصة حصوله على الجنسية السعودية بموافقة المقام السامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور ماهر خوجة عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قصة حصوله على الجنسية السعودية بموافقة المقام السامي.

وقال خوجة:” التحقت بعدة جامعات في المملكة ، واليوم أنا في الجامعة الاسلامية وبفضل الله خلال هذه المسيرة قدمت الكثير من المشاركات الدعوية “.

وأضاف” ما أُنجز هو بفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر وتمكينهم لأصحاب الكفاءات ،واليوم من لا يعمل ليس له أي عذر ،التمكين موجود والدعم موجود “.

يذكر , أن الدكتور ماهر عبدالرحيم خوجة, هو عضو هيئة تدريس بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , بجانب أنه إمام وخطيب جامع إسكان الطلاب بالجامعة الرياض.