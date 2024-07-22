شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أول سهيل يوافق 24 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن أول سهيل يوافق 24 أغسطس.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس، أن أول سهيل 20 صفر 1446هـ يوافق 24 أغسطس النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل واحيانا يأتي فيه حر أشد مما قبله.

وأشار إلى أن النجم الثاني”منه” 3 ربيع1 1446هـ 6 سبتمبر بداية فصل الخريف، بينما الوسم 13 ربيع أول 1446هـ 16 أكتوبر المربعانية في 6 جماد ثاني 1446هـ 7 ديسمبر، فيما الوسم 13 ربيع ثاني 1446هـ 16 أكتوبر.