شكرا لمتابعة خبر عن سائحات آسيويات يرتدين الزي الشعبي لمنطقة جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبدى عدد من السائحات الآسيويات سعادتهن بارتداء الزي الشعبي وسط أجواء من السعادة عشنها داخله أثناء مطالعة المقتنيات في منطقة جازان بمتحف بلغازي.
وقالت نورة الغزواني مالكة المتحف”أسست فريقا لإنشاء المعارض وودتني فكرة لإنشاء متحف لخدمة المحافظة واستوفيت إجراءاته وحصلنا على ترخيص من هيئة المتاحف”.
وأضافت ” المتحف يضم العديد من الأقسام يوثق كل منها مقتنيات تختلف عن الآخر ولدينا غرفة تتناول ماضي المنطقة الجميل، ونوفر تجارب الأكل الشعبي والزي الشعبي للزائرين”.