شكرا لمتابعة خبر عن سائحات آسيويات يرتدين الزي الشعبي لمنطقة ⁧‫جازان‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى عدد من السائحات الآسيويات سعادتهن بارتداء الزي الشعبي وسط أجواء من السعادة عشنها داخله أثناء مطالعة المقتنيات في منطقة جازان بمتحف بلغازي.

‎وقالت نورة الغزواني مالكة المتحف”أسست فريقا لإنشاء المعارض وودتني فكرة لإنشاء متحف لخدمة المحافظة واستوفيت إجراءاته وحصلنا على ترخيص من هيئة المتاحف”.

‎وأضافت ” المتحف يضم العديد من الأقسام يوثق كل منها مقتنيات تختلف عن الآخر ولدينا غرفة تتناول ماضي المنطقة الجميل، ونوفر تجارب الأكل الشعبي والزي الشعبي للزائرين”.