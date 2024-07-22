شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر القرار.. هيكلة تنظيمية جديدة لفروع "الصحة" بالمناطق والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قراراً وزارياً بالموافقة على الدليل التنظيمي لفروع وزارة الصحة، على أن يكون للوزارة فرع في مناطق ومحافظات المملكة التي تنطبق عليها المعايير، ويكون ارتباطها التنظيمي حسب الدليل التنظيمي. فروع الوزارة بمناطق المملكة وتضمن القرار أن يكون لوزارة الصحة فروع في كل من «مكة المكرمة، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، عسير، المنطقة الشرقية، حائل، تبوك، جازان، الباحة، جدة، الحدود الشمالية، نجران، الجوف، حفر الباطن، الطائف، الأحساء».

كما تضمن القرار أن يكون لوزارة الصحة مكاتب في المحافظات التي تنطبق عليها معايير المكاتب الصحية، وترتبط مكاتب المحافظات بفروع المناطق التي تتبع لها إدارياً، وهي كالتالي: «بيشة، القنفذة، القريات».

وأكد القرار أنه لا يترتب على هذا القرار أي مزايا مالية خلاف ما يقره النظام.