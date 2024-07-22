شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توقع غرامات بأكثر من 4.5 مليون ريال على منشآت مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

المنشآت الغذائية في السعودية

حملات رقابية وتفتيشية دورية

الدمام - شريف احمد - أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 10,238 زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من 25 مايو - 9 يوليو من عام 2024م.ورصدت الهيئة نحو 1808 مخالفة، كما أوقعت غرامات مالية بقيمة 4,589,500 ريال.فيما بلغ عدد المنشآت المرخصة التي جرى زيارتها 4961 منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة 893 منشأة,ومن أبرز المخالفات التي رصدت خلال الزيارات عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام "هاسب" الخاص بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو عدم فعاليته، وعدم وجود نظام تتبع فعّال في المستودعات.ويعد "الهاسب" نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار"HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواءً أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة "CCPs" التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.كما تؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر.وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".