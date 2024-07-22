السعودية | «مساند»: 5991 ريالاً لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا.. و11.47 ألف لـ«السريلانكية» عبر «معروفة»

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «مساند»: 5991 ريالاً لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا.. و11.47 ألف لـ«السريلانكية» عبر «معروفة» والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشفت منصة «مساند» أن خدمة «معروفة» تُمكّن من استقدام عاملة منزلية من 4 دول، هي: الفلبين، كينيا، سريلانكا، أوغندا، معيّنة بالاسم ومختارة من قبل صاحب العمل.
وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة «معروفة» بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المرادة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها)، موضحة أن متطلبات الخدمة تتمثل في تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من دولة الاستقدام المطلوبة.
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