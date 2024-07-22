السعودية | “الجوازات” تقيم ورشة عمل “استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت المديرية العامة للجوازات، ورشة عمل “استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

واستعرضت الورشة ما تحظى به المديرية العامة للجوازات من جودة في الإمكانات والممكنات التقنية في ظل التحول الرقمي والأمن السيبراني فيها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني.

وناقشت الورشة التحديات والحلول للتعامل مع الأزمات التي قد تحدث، واستمرارية العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.

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