شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : حرارة منخفض الهند تتجه نحو المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، إن منخفض الهند ورياحه تكون معتدلة في بدايتها ومع التحرك تتنامي فيها الحرارة بما يسمى بالتسعير الذاتي الذي يكون مصبه بين العراق والكويت ثم تتزحزح هذه الحارة تجاه المملكة.

وأوضح الزعاق، خلال حديثه بقناة العربية، أن الحرارة نوعين وهما حرارة الشمس هي حرارة المحيط المحلي ويسببها أشعة الشمس ويكسر حدتها الظل والغبار والرطوبة، فيما تعرف حرارة الهبايب.

وأضاف أن حرارة الهبايب تعرف بأنها تلك الحرارة التي تسببها المرتفعات والمنخفضات الجوية مثل منخفض الهند الموسمي، لافتا إلى أنه في حال كانت الأجواء صافية وهبت الهبايب الحارة فأن درجات الحرارة ستكون في أعلى معدلاتها.