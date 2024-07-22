شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل.. نتائج الدفعة الثانية للمقبولين بالبكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

#جامعة_الملك_فيصل تعلن عبر بوابتها الإلكترونية نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1446هـ.

نأمل الدخول على البوابة، والاطلاع للأهمية على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة.



وفق الله الجميع. pic.twitter.com/Rygn2D1MuU — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) July 22, 2024

بوابة القبول

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم الاثنين، نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1446هـ.ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وكذلك الاطلاع على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة، من خلال هذا الــــرابـــــط. نأمل الدخول على البوابة، والاطلاع للأهمية على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة.وفق الله الجميع. This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)وتتوافر ببوابة القبول الأدلة التعريفية إلى جانب الخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول.وأكدت الجامعة على أهمية الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة، من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمي عبر موقع الجامعة.