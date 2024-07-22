شكرا لقرائتكم خبر عن يبحث أحدث التقنيات.. تفاصيل زيارة وزير الصناعة إلى البرازيل وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي.

ويرافقه نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين. تبادل الخبرات وأحدث التقنيات كما سيبحثون تبادل الخبرات وأحدث التقنيات التصنيعية، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

وسيعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومتين البرازيلية والتشيلية، وعددٍ من رؤساء الشركات الصناعية والتعدينية في البلدين، إضافة إلى لقاء كبار المستثمرين في القطاع الخاص.