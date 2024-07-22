شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وزير الدفاع

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضره من الجانب الفرنسي الملحق العسكري لدى المملكة جان كريستوف غيرديه، ومستشار سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة وسيم زمامطة.