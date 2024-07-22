شكرا لقرائتكم خبر عن لقطاع الأعمال.. "الإذاعة والتلفزيون" تعزز خدماتها من خلال منصة B2B والان نبدء بالتفاصيل

المعدات والأستديوهات

برامج وأفلام وثائقية

الدمام - شريف احمد - تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون جهودها في تطوير وتحسين خدماتها للجمهور من خلال منصة خدمات قطاع الأعمال " B2B "؛ بهدف تعزيز تجربة المستخدمين وتوفير محتوى وخدمات أكثر تنوعاً وموثوقية.وتتضمن هذه الجهود تحسينات مستمرة في مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، وإضافة ميزات جديدة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات التجارية في المجال الإعلامي، تأكيدًا لالتزامها بتقديم تجربة إعلامية متميزة لقطاع الأعمال بشكل شامل ومتكامل.وتقدم المنصة خدمة التغطيات الإعلامية المتميزة، وتوفر الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وتعد هذه الخدمة خيارًا مثاليًا للشركات التي ترغب في الوصول إلى جمهور واسع ونشر رسائلها بفعالية.وتقدم المنصة أيضًا خدمة الإعلانات، إذ تتيح الفرصة للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مؤثرة وفعالة، إلى جانب خدمات دعائية غير مباشرة مثل المداخلات الهاتفية واستضافة المسؤولين، في الأستديوهات أو عبر وسائل التواصل المرئي.كما تتيح للعملاء الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال خدمة تأجير المعدات والأستديوهات (SBA SET)، التي تمكّن الشركات من الوصول إلى المعدات والمساحات اللازمة لإنتاج محتواهم باحترافية عالية.وتوفر المنصة كذلك خدمات استشارية وفنية متكاملة، بدءًا من الاستشارات الإعلامية والكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الإعلامية مثل التصوير والإنتاج والتصميم والإخراج، والاستفادة من خبرات وقدرات المتخصصين في إنتاج وتطوير وصناعة المحتوى المرئي والمسموع من برامج وأفلام وثائقية وسينمائية ودراما وإعلانات، وتمتد هذه الخدمات لتشمل إنشاء قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية.وتتيح أيضًا خدمات رصد وأبحاث للجمهور من خلال رصد ردود فعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي والأخبار في الصحف الإلكترونية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقديم تقارير إعلامية مفصلة تشمل تحليلات إحصائية وإعلامية، بالإضافة إلى خدمة تشغيل المراكز الإعلامية، إذ توفر كوادر بشرية متخصصة في مجالات الإعلام من مترجمين ومذيعين ومصورين.