اجتماع لتطوير القطاع السياحي بمنطقة مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارة

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتطوير القطاع السياحي في المنطقة بما يُسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح إليها، كونها تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي.

واستعرض وزير السياحة خلال الاجتماع تفاصيل الحملة الترويجية تحت شعار "تراها أقرب" ضمن برنامج "صيف السعودية"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية لمدينة جدة، كما قدّم تحديثات عن مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة في منطقة مكة المكرمة، بما يعزز من تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة.