وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتطوير القطاع السياحي في المنطقة بما يُسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح إليها، كونها تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي.
واستعرض وزير السياحة خلال الاجتماع تفاصيل الحملة الترويجية تحت شعار "تراها أقرب" ضمن برنامج "صيف السعودية"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية لمدينة جدة، كما قدّم تحديثات عن مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة في منطقة مكة المكرمة، بما يعزز من تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لتطوير القطاع السياحي بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.