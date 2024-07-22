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اجتماع لتطوير القطاع السياحي بمنطقة مكة المكرمة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارة

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتطوير القطاع السياحي في المنطقة بما يُسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح إليها، كونها تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي.

واستعرض وزير السياحة خلال الاجتماع تفاصيل الحملة الترويجية تحت شعار "تراها أقرب" ضمن برنامج "صيف "، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية لمدينة جدة، كما قدّم تحديثات عن مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة في منطقة مكة المكرمة، بما يعزز من تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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