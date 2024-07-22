تطوير مجمع كباري الظهران

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أمس، بأعمال المرحلة السادسة لاستكمال أعمال صيانة، ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران، بتقاطع طريق الظهران الجبيل السريع وطريق الملك عبدالعزيز.

وأوضحت أمانة الشرقية، أنه سيجري إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالعزيز (الميناء) باتجاه الغرب، عند تقاطع طريق الظهران الجبيل مع استمرار الحركة جزئياً.

ودعت الأمانة، سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، منبهةً في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.