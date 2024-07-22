مصادرة 82 طنًا لسلع مجهولة المصدر بجدة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط ومصادرة أكثر من 82 طنًا من الخضار والفاكهة والسلع المتنوعة المجهولة المصدر خلال شهر يونيو الماضي في مواقع وأحياء متفرقة، ضمن نطاق 11 بلدية فرعية، وذلك في إطار حملتها لتعقب الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 526 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادر ألعاب الأطفال «السكوتر» التي يجرى تأجيرها بمنطقة الكورنيش، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية، لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض، وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري.