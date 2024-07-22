50 ألف شجرة أكاسيا في المدينة

وتتميز «أكاسيا جلوكا» بسرعة النمو، والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، ويتراوح ارتفاعها ما بين 7 و10 أمتار، وعرضها يصل إلى 3 أمتار. كما تتميز الأكاسيا بالزهر الأصفر اللامع طوال العام، الذي تزيد كثافته خلال فصلي الربيع والخريف.
وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع والطرق الرئيسة والساحات والمتنزهات والميادين والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدة حرصها على زيادة أعداد الأشجار التي تُزرَع سنويًّا؛ للإسهام في أنسنة وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.
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