شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في عسير وتبوك.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير.

وأكدت أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3000 ريال. رمي مخلفات في تبوك كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الأفغانية، لتلويثه البيئة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة. الإبلاغ عن المخالفين وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.