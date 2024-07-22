شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط الطلب".. خطوة هامة للاستمرار في المفاضلة بجامعة الملك فيصل/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت جامعة الملك فيصل، أنه على جميع الطلبة المتقدمين للقبول في الجامعة للعام الجامعي ١٤٤٦هـ الدخول على النظام من خلال أيقونة بوابة القبول الإلكترونية.

وأكدت أن المتقدم الذي لم يتم ترشيحه للقبول في الدفعة الثانية ويرغب بالاستمرار في المفاضلة في الدفعة الثالثة، عليه الضغط على زر "تنشيط الطلب" في حال أراد الاستمرار في الدخول على المفاضلة للقبول في الدفعة الثالثة والأخيرة.

وشددت الجامعة على أن عدم تنشيط الطلب سيؤدى إلى إغلاق ملف المتقدم ولا يحق له المنافسة في الدفعات اللاحقة. القبول بالبكالوريوس والدبلوم وأعلنت الجامعة، اليوم الاثنين، نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1446هـ.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وكذلك الاطلاع على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة.