ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» ببقية مناطق المملكة.



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