أعلن مجلس شؤون الجامعات صدور الموافقة السامية بتجديد تكليف عدد من رؤساء الجامعات، وهم: الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين رئيسا لجامعة الباحة، والدكتور صالح بن عبد الله المزعل رئيسا لجامعة المجمعة، والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري رئيسا لجامعة نجران.



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