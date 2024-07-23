شكرا لمتابعة خبر عن تهور سائقين كاد أن يتسبب في حادث مروع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو وثقته كاميرا داش كام بإحدى السيارات لسيارة كامري متهورة تتجاوز سيارة سبورتاج.

ووثق الداش كام، سيارة الكامري التى يقودها سائقها بسرعة وتهور فائق، حتى تجاوزت سيارة سبورتاج، ليتوقف صاحب السبورتاج فجأة أمام شاحنة، وكاد ذلك ان يتسبب بحادث على الطريق.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل على الموقف، وجاءت أحد الآراء: “الكامري انجبر يأخذ المسار الاوسط بسبب اعمال صيانه والكيا مفروض يهدي اكثر ويلتزم المسار الأيمن بما انه يمشي اقل من 100 نفس الشاحنة او يعطي فرصه للكامري لانه مجبور وبالوقت هذا صعب القرار ويكون فيه ارتباك”.

وقال اخر: “ياكثر اللي يتسببون على الناس اللي ماشية في حالها لكن راعي الجيب السبور ليه راح وقف قدام التريلة مع أن المسار الوسط مفتوح وبعدي لف يسار”.