شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "السديس" يحث طلاب العلم على الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

أهمية الدروس العلمية

الارتقاء بمستوى طلاب العلم

الدمام - شريف احمد - حث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، طلاب العلم في المسجد الحرام على ضرورة الاهتمام بالعلم، والحرص على التزام منهج الوسطية والاعتدال، ومصاحبة العلماء الثقات، وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية.وخلال لقائه اليوم بمسؤولي الدروس العلمية وعدد من طلاب العلم في المسجد الحرام، أكد السديس على ضرورة تعزيز مستوى الوعي الديني والمعرفي لديهم، بما يحقق الوسطية والاعتدال، والدعوة باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وباستخدام التقانة والرقمنة والتطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي.وأشار السديس إلى أهمية هذه الدروس العلمية التي تقدم علمًا نافعًا لطلاب العلم، منبثقة من منهج الدولة المباركة المستند إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.وذكّر الطلاب بفضل العلم وطلبه، وخاصة في بيت الله الحرام، مشددًا على الحاجة للعلم الشرعي الصحيح المأخوذ عن العلماء الثقات في زمن كثرت فيه الفتن والمحن.وأضاف السديس أن على الطلاب أخذ العلم من أهله، موصيًا بالإخلاص في طلب العلم لوجه الله تعالى، وتتويج العلم بالأخلاق وحب الخير للناس، مبينًا أن العلم يزيد من التمسك بالدين ويعزز اللحمة بين الرعاة والرعية، ويشدد على لزوم منهج الوسطية.وتؤكد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على اهتمامها الكبير بتعزيز وإثراء الدروس العلمية، والارتقاء بمستوى طلاب العلم دينيًا وتربويًا، للنهل من العلوم الشرعية في جنبات المسجد الحرام.كما تشدد على التمسك بالعقيدة الصحيحة، ونبذ جميع صور الغلو والتطرف، والالتزام بقيم الوسطية والاعتدال، والتحلي بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم.