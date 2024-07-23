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بـ47 مئوية.. 3 أماكن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت كل من الدمام والأحساء والرياض أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن الأماكن الثلاثة سجلت 47 درجة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القيصومة وشرورة ووادي الدواسر بـ46 درجة، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وسجلت 44 درجة مئوية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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