شكرا لقرائتكم خبر عن بـ47 مئوية.. 3 أماكن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كل من الدمام والأحساء والرياض أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن الأماكن الثلاثة سجلت 47 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت القيصومة وشرورة ووادي الدواسر بـ46 درجة، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وسجلت 44 درجة مئوية.

