برنامج لأحكام الأذان والإقامة في مكة المكرمة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع كفاءة المؤذنين، دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس، برنامج أحكام الأذان والإقامة الذي ينفذه معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويقدمه العديد من المشايخ والأكاديميين المختصين لمؤذني المساجد والجوامع بجميع محافظات منطقة مكة المكرمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع كفاءة المؤذنين، دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس، برنامج أحكام الأذان والإقامة الذي ينفذه معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويقدمه العديد من المشايخ والأكاديميين المختصين لمؤذني المساجد والجوامع بجميع محافظات منطقة مكة المكرمة. ويتناول البرنامج الذي يستمر حتى السادس والعشرين من شهر المحرم الجاري 25 محاضرة تتضمن عددا من المسائل والأمور التي تهم المؤذن وتعينه على أداء عمله بكل كفاءة لتحقيق رسالة المسجد.

يذكر أن هذه البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، تسعى لتطوير أداء منسوبي المساجد، للارتقاء بمستوى عملهم لتقديم أعلى وأفضل مستوى من الخدمات.

من جهة اخرى وقعت الوزارة الشؤون ، ورئاسة الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، في العاصمة المقدونية سكوبيه مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، حيث وقع المذكرة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد العنزي، ومن الجانب المقدوني، رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي الديار الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.

ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية.

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