خط الثلث يزين الآيات والعبارات على باب الكعبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - يستخدم الخط العربي بطريقة خط الثلث الجلي المركب في كتابة الآيات والعبارات بأحجام مختلفة وأشكال متعددة، على باب الكعبة المشرفة ومنها الآيات ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم )، وآية ( ادخلوها بسلام آمنين )، وآية ( كتب ربكم على نفسه الرحمة )، وآية (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام)، وآية (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا )، وآية ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستخدم الخط العربي بطريقة خط الثلث الجلي المركب في كتابة الآيات والعبارات بأحجام مختلفة وأشكال متعددة، على باب الكعبة المشرفة ومنها الآيات ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم )، وآية ( ادخلوها بسلام آمنين )، وآية ( كتب ربكم على نفسه الرحمة )، وآية (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام)، وآية (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا )، وآية ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ). ومن العبارات، كتابة ( الله جل جلاله) و(محمد عليه السلام) و (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، إضافة لكتابة (صنع الباب السابق في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه سنة 1363هـ )، وصنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ سنة 1399هـ .

يذكر أن الخط العربي بأسلوب الثلث يعد النوع الأنسب والأجمل والأصعب والأكثر طواعية في التشكيل والتنفيذ وإظهار الجمال.

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