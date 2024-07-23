شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط 3 عمليات لتهريب المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 70 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 11 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالته إلى جهة الاختصاص. إحباط تهريب القات المخدر كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 195 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.