شكرا لقرائتكم خبر إبداعات وأفكار سعودية ملهمة تبرز قيمة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لخلق إبداعات وأفكار سعودية ملهمة تبرز قيمة البحر الأحمر، دشن مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، أمس الأول برنامج بوصلة ضمن باكورة مبادراته التفاعلية في برنامج توثيق المناطق الذي أطلقته «الدارة» لحفظ التاريخ الوطني وإبرازه, مستهدفا استكشاف أحدث الأفكار المبتكرة تعزيز المحتوى المعرفي والثقافي بمجالات البحر الأحمر المختلفة، عبر مسارات متنوعة تشمل الإنتاج الرقمي، والثقافة والفنون، والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في إطار مسابقة مهارية تعمل على تبسيط المحتوى التثقيفي حول البحر الأحمر، بمنتجات وحلول إبداعية مثرية، تصاحبها مجموعة من الفعاليات والأفكار الإثرائية المتنوعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لخلق إبداعات وأفكار سعودية ملهمة تبرز قيمة البحر الأحمر، دشن مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، أمس الأول برنامج بوصلة ضمن باكورة مبادراته التفاعلية في برنامج توثيق المناطق الذي أطلقته «الدارة» لحفظ التاريخ الوطني وإبرازه, مستهدفا استكشاف أحدث الأفكار المبتكرة تعزيز المحتوى المعرفي والثقافي بمجالات البحر الأحمر المختلفة، عبر مسارات متنوعة تشمل الإنتاج الرقمي، والثقافة والفنون، والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في إطار مسابقة مهارية تعمل على تبسيط المحتوى التثقيفي حول البحر الأحمر، بمنتجات وحلول إبداعية مثرية، تصاحبها مجموعة من الفعاليات والأفكار الإثرائية المتنوعة. ويتيح البرنامج الذي يقدمه المركز بالتعاون مع كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج «لنبادر» في محافظة جدة، وبرنامج جدة التاريخية، واللجنة السعودية للألعاب الشعبية، الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات، والخريجين والمهتمين على مدار خمسة أيام، للمشاركة والمنافسة على تقديم إبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة ضمن بيئة عملية محفزة وملهمة.

وتتواصل فعاليات البرنامج يوميا حتى الخميس المقبل بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات والخريجين والمهتمين، الذين يتنافسون لتقديم إبداعاتهم وخلق الأفكار التي تبرز قيمة البحر الأحمر. برنامج بوصلة: ضمن باكورة مبادرات توثيق المناطق السعودية.

استكشاف أحدث الأفكار المبتكرة.

تعزيز المحتوى المعرفي بمجالات البحر الأحمر.

مسارات متنوعة تشمل الإنتاج الرقمي والثقافة.

استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

تبسيط المحتوى التثقيفي حول البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر إبداعات وأفكار سعودية ملهمة تبرز قيمة البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.