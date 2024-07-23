مناورات فريق الصقور السعودية تبهر الإنجليز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية في المعرض الجوي العالمي «RIAT 2024» أمس الأول استعراضاته الجوية، التي تميزت بالتناغم والدقة، وأثارت بمجموعة من التكوينات الجوية والمناورات المعقدة ترحيب الجماهير الحاضرة.
وشارك الفريق بخيمة خاصة في المعرض، شهدت حضورا كثيفا كنقطة التقاء بين الزوار والفريق، ومكانا للتواصل والتفاعل الثقافي، إضافة إلى تقديم القهوة السعودية، وعدد من الهدايا التذكارية.
ومن المتوقع أن يستقطب RIAT 2024 آلاف الزوار كما في RIAT 2023، الذي جذب نحو 150,000 زائر، وشهدوا عرض 253 طائرة على مدار ثلاثة أيام، مع مشاركة أكثر من 56 فريقا من مختلف دول العالم في العروض الثابتة والجوية.
المعرض العالمي
- من المتوقع أن يستقطب RIAT 2024 آلاف الزوار
- RIAT 2023 جذب نحو 150,000 زائر
- شهدوا عرض 253 طائرة على مدار 3 أيام
- مشاركة 56 فريقا من مختلف دول العالم بالعروض
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