توفير منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 4 أطفال سعوديين، اختتمت أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في مقره الدائم بإمارة الشارقة في دولة الإمارات، تحت عنوان (المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني)، بمشاركة عدد من أطفال الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويهدف البرلمان إلى طرح ومناقشة كل ما يتعلق بالطفولة في البلدان المشاركة، وتوفير منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق ترفع إلى جامعة الدول العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية؛ لتسهم في رسم مستقبل مشرق يتمكن من خلاله الأطفال تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

ومثل المملكة في البرلمان العربي للطفل أربعة أطفال من اللجنة الاستشارية للطفولة التابعة لمجلس شؤون الأسرة، شاركوا خلالها في فعاليات البرلمان المتنوعة من برامج علمية مكثفة، وعدد من الورش التدريبية، إضافة للعديد من الأنشطة الترفيهية؛ لتوثيق التعارف بين أعضاء البرلمان.

وتعكس مشاركة مجلس شؤون الأسرة ممثلا بأعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة دوره الفاعل في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، وحرصه على تمكين الأطفال وتعزيز أهمية أدوراهم ومسؤولياتهم في مجتمعاتهم من خلال توفير فرص النمو والتطور بما يعود عليهم بالفائدة واكتساب تجارب وخبرات جديدة.‫

أبرز الأهداف: