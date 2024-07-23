شكرا لقرائتكم خبر أبرز نجوم الكوميديا يضيئون ليالي الباحة المسرحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة الباحة بالتعاون فرع الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون أمس الأول برنامج «ليالي الباحة المسرحية 2024 «، وذلك على مسرح الأمانة بمدينة الباحة.

ويعد برنامج «ليالي الباحة المسرحية « أحد البرامج التي جرى إطلاقها ضمن مهرجان صيف الباحة هذا العام، ويشارك فيها أبرز النجوم من خارج المنطقة ومن أبناء وبنات الباحة، يطلون على الجمهور والزوار عبر 7 عروض مسرحية تتنوع ما بين الكوميدية، والاجتماعية، والوطنية والتي تقدم للمرة الأولى في المنطقة.

وتقام العروض المسرحية على مسرح أمانة الباحة، ومسرح بلدية بلجرشي، ووسام البادية بالمندق، ومسرح واجهة بلجرشي، وتختتم العروض بمسرحية «لحمة وطن” على مسرح مهرجان أضواء الباحة بمتنزه الأمير مشاري بمحافظة بنى حسن.

يذكر أن أول العروض التي قدمت أمس الأول في البرنامج هي مسرحية «للنساء فقط» والتي تدور أحداثها حول التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على النسيج الاجتماعي والأسرة ومن يلهثون خلف الشهرة والمال على حساب القيم والمبادئ والعائلة.