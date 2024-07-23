تأهل 4 مشاريع في تحديات تنوين لتحفيز المواهب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الفائزين في (تحديات تنوين) التي تعنى بجوانب البيئة والأزياء المستدامة والأثاث، وزيادة مستوى الوعي الاستهلاكي العام لتقليل تأثير العديد من الظواهر على البيئة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الفائزين في (تحديات تنوين) التي تعنى بجوانب البيئة والأزياء المستدامة والأثاث، وزيادة مستوى الوعي الاستهلاكي العام لتقليل تأثير العديد من الظواهر على البيئة. وأوضح «إثراء» أن المسابقة شملت 21 مشروعا، تأهل منها 4 مشاريع التي جاءت ضمن مشروع تحدي (تصميم الجرافيك) الذي بحث العلاقة بين أعداد الوفيات وظاهرة التلوث الهوائي، وفاز بمشروع تحدي (تصميم الأثاث) الذي تناول تصميم أثاث خارجي عبر استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد من المخلفات المحلية، وفاز ضمن (تحدي الأزياء) مشروع ابتكار حقيبة مستدامة باستخدام ملح البحر وجلد السمك، وفاز في تحدي (تصميم الجناح) مشروع عن كيفية تفكيك المطار وذلك ضمن مدرسة العمارة التفكيكية.

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