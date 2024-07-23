المملكة الأولى عربيا والـ41 عالميا في أولمبياد الرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت جوائز 6 حققها المنتخب السعودي في أولمبياد الرياضيات الدولي 2024م المملكة في الترتيب 41 عالميا والأول عربيا من بين 104 دول نافس طلابها في الأولمبياد بنسخته الـ65.

المنتخب السعودي للرياضيات حقق الجوائز برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، وأقيم الأولمبياد في نسخته الـ65 في المملكة المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الحالي، أما الجوائز التي حققها السعوديون فكانت فضية، و4 برونزيات، وشهادة تقدير من بين 603 طلاب وطالبات، يمثلون 104 دول.

المراكز العشرة الأولى حققها طلاب دول أمريكا، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، بيلاروسيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، المجر، بولندا وتركيا.

تصنيف أولمبياد الرياضيات الدولي 2024:

1. الولايات المتحدة الأمريكية

2. الصين

3. كوريا الجنوبية

4. الهند

5. بيلاروسيا

6. سنغافورة

6. المملكة المتحدة

8. المجر

9. بولندا

9. تركيا

11. تايوان

12. رومانيا

14. إيطاليا

14. اليابان

19. إيران

20. البرازيل

21. فرنسا

22. صربيا

23. كندا

24. المكسيك

31. ألمانيا

41. السعودية

56. الأرجنتين

67.إسبانيا

75. باكستان

107.الإمارات